رفع الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 1440ــ 1441هـ (2019) .ونوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بما منَّ الله ــ تبارك وتعالى ــ به علينا في المملكة العربية السعودية من رخاء وطيب عيش، وذلك بتوفيق الله ــ جل وعلا ــ لولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وإلى حرص ومتابعة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان صاحب الرؤية الطموحة للمملكة (2030) حيث جاءت الميزانية محققة للآمال بفضل الله تعالى وتوفيقه.ولفت وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى النهج الثابت الذي تنتهجه قيادة المملكة ــ حرسها الله ـــ من توخي المصلحة لأبنائها وبناتها، دون إغفال لكل ما من شأنه الخير والمصلحة للإسلام والمسلمين في مختلف أرجاء العالم، من خلال مد يد العون لكل نافع ومفيد للجميع.واختتم الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ تصريحه سائلا الله تعالى التوفيق والسداد لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ، وأن يمدهما الله بالعافية لإكمال مسيرة البناء والنماء.