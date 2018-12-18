رفع أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة لعام المالي 1440 - 1441هـ ( 2019م ) .وقال: إن ميزانية هذا العام حملت بكل وضوح استمرار مسيرة الخير والنماء لهذا البلد الشامخ وتعكس متانة الاقتصاد الوطني رغم الظروف والتحديات التي تواجهها المملكة ، حيث تعد أكبر ميزانية في تاريخ المملكة ، واشتملت في طياتها بشائر للوطن والمواطنين، التي تنسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال النمو في الإيرادات غير النفطية، لدعم الاقتصاد الوطني بعيداً عن الاعتماد على المصادر النفطية فقط .وأضاف أمير منطقة الجوف : إن ميزانية الخير جاءت أيضاً لتؤكد للجميع مدى حرص واهتمام الدولة ـ على تعزيز مسيرة التنمية في وطننا الغالي وراحة ورفاهية المواطن السعودي، وسائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يجعلها ميزانية خير وبركة ".ونوه بتخطي المملكة لكل التحديات الاقتصادية والسياسية والظروف التي مرت بها المنطقة الإقليمية والدولية بفضل ما تتمتع به القيادة من حكمة وحنكة ورؤية ثاقبة النظر .واشاد الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها إلى المواطنين والمسئولين، التي أكد من خلالها أن المواطن هو هدف التنمية الأول، لافتاً النظر إلى أن على المسؤولين حمل كبير لترجمة رؤية الملك وتحقيقها على أرض الواقع.ودعا الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده .