أكد مدير جامعة شقراء عوض خزيم الأسمري أن الأمر الملكي الكريم باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة، جاء تأكيدا واستمرارا لنهج قيادتنا الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في الرقي بمستوى المعيشة للمواطنين والحرص على كل ما من شأنه ضمان رفاهيتهم واستقرارهم المالي

ولفت الأسمري إلى أن إقرار ميزانية الخير والنماء لهذا الوطن من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الذي قال أن اهتمامه الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة، وفي كل المجالات، واستطرد رعاه الله أن الحكومة ماضية في تحقيق ذلك، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه، بتأكيد منه على أنه وجّه الوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع.