رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أصالة عن نفسه ونيابة عن أهالي المنطقة، بمناسبة صدور ميزانية العام المالي 2019 وما تحمله من بشائر الخير.وقال الأمير خالد الفيصل في برقية " أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة أرفع لمقامكم الكريم أسمى وأخلص آيات التهاني والتبريكات والشكر والعرفان، بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي "2019" كأكبر نسبة إنفاق في تاريخ المملكة وماتحمله في طياتها من بشرى ساره بالخير والعطاء والسخاء على كافة مناطق المملكة.وأضاف:"يأتي ذلك بفضل من الله ثم بتوجيهات مقامكم الكريم لدفع عجلة التنمية والنهوض باقتصاد مملكتنا الغالية والتكيف مع التطورات لتحقيق مسيرة التنمية والتطوير "2030"، بما يعود بالنفع على الوطن وما تظمنته من لفتة أبويه حانية تجاه شعبكم الوفي ولتخفيف العبء عليهم وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم ".وختم بالقول "أسأل الله العلي القدير أن يمتعنا بوجودكم ويمد في حياتكم الغالية وأن يحفظ مملكتنا تحت قيادتكم وحكمتكم الموفقه".