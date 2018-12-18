رفع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ، باسم أهالي المنطقة، وباسمه، عظيم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز،على ما يوليانه من عناية ورعاية سخية بتنمية الوطن، وخدمة المواطن الكريم، التي تجسدت بجلاء في الميزانية العامة للدولة.ووصف في تصريح صحافي، الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019 م بـ"الميزانية الأعظم.. في الظرف الأصعب"، باعتماد خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ أعظم ميزانية في تاريخ المملكة، رغم التحديات الصعبة، التي فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن ضخامة هذه الميزانية وسط الظروف العصيبة العالمية، يعكس بوضوح رصانة السياسة المالية في المملكة، بفضل حكمة القيادة الرشيدة ـ رعاها الله ـ، وحرصها البالغ على تجاوز كل التحديات والعقبات من أجل المواطن.ونوّه بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين، وتصريح سمو ولي عهده، من كلمات ودلالات، تمثّل ركائز قوية لمستقبل الوطن، نحو تنمية شاملة، تصنعها رؤية المملكة 2030.وفي ختام تصريحه، دعا المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد الخير والنعيم، ويحفظ لها أمنها وأمانها وشعبها الأبي الكريم.