ألقى أعضاء اللجنة الطبية والاجتماعية بمجلس شباب منطقة عسير «عطاء» عدداً من المحاضرات الطبية في دار الرعاية الاجتماعية، والتي تهدف إلى توعية وتثقيف نزلاء وموظفي الدار للجنسين، كما باشر الأطباء في أولى فعاليات اللجنة في اليوم العالمي للتطوع عملهم بكشف سريري على جميع نزلاء الدار من الجنسين.وكانت اللجنة التطوعية قد ضمت خلال الزيارة فريق عمل رجالي وآخر نسائي متخصصين؛ شمل كلا الفريقين أطباء وطبيبات في مجالات طب الأسرة والعيون والجلدية والأسنان لكل منهما.وكان في استقبال أعضاء اللجنة إدارة ومنسوبي الدار يتقدمهم مدير دار الرعاية الاجتماعية سعيد بن علي آل منيع؛ حيث رحب بهم واصطحبهم في جولة تعريفية بمرافق وأنشطة الدار، وشاهد أعضاء اللجنة فيلماً وثائقياً عن أنشطة الدار لهذا العام.من جانبه، قدَّم الدكتور أحمد بن علي العمري رئيس اللجنة الطبية بمجلس شباب منطقة عسير «عطاء» شكره لأمير المنطقة ونائبه على دعم المجلس وأعماله؛ كما قدَّم شكره لأمين مجلس شباب منطقة عسير على تسهيل أعمال اللجنة الطبية؛ لافتاً إلى أن اللجنة تهدف إلى تعزيز رؤية المملكة 2030 في تمكين حياة عامرة وصحية وتحقيق أثر أكبر للقطاع غير الربحي وتشجيع العمل التطوعي.وأوضخ الدكتور فواز عسيري أن لجنة «عطاء» تتميز باختلاف تخصصات أعضائها الصحية والاجتماعية، وتسعى لتعوض النقص في القوى العاملة التي تعاني منه الهيئات والمؤسسات الصحية، وذلك من خلال متطوعين ذوي خبرات متنوعة.فيما أكدت الدكتورة خديجة أبو حاوي على أنّ من أهم أهداف الزيارة نشر التكافل والتضامن الاجتماعي بين الأشخاص، مما يؤدي إلى المحافظة وتعزيز دور القيم الدينية والأخلاق الحميدة في النهوض بالمجتمع، حيث يعد ذلك من أهداف «عطاء».وأكد الدكتور بسام عسيري، أن اللجنة الطبية تقدم مجموعة من الخدمات الإنسانية والطبية للأشخاص ذوي الحاجات المختلفة بطريقة منظمة وأوسع تأثيراً في المجتمع بصفة دائمة من خلال لجنة «عطاء».وختمت الدكتورة ملاك الغامدي بأن الزيارة أتت حرصاً من اللجنة على هذه الفئة الغالية والوقوف على احتياجاتها، والتعرف عن قرب على خدمات الدار وما تبذله بلادنا الغالية في سبيل راحة وخدمة مختلف فئات المجتمع.وفي ختام الزيارة، قدَّم مدير دار الرعاية الاجتماعية شكره للجنة على جهودهم في التوعية والكشف على نزلاء الدار، كما قدَّم رئيس اللجنة الطبية شكره لمنسوبي الدار على حسن الاستقبال والتعاون في إنجاح الزيارة وتحقيق أهدافها.وضمت الزيارة بعض أعضاء اللجنة وهم الدكتور أحمد العمري، والدكتور فواز عسيري، والدكتور ماجد القحطاني، والدكتور بسام عسيري، والدكتور عبدالله الشهري، والدكتور عبدالله عسيري، وعبدالسلام الكعبي، والدكتور علي الشيخ، والدكتور حازم سعيد.كما ضم الفريق النسائي الدكتورة خديجة أبو حاوي، والدكتوره فاطمة طحطوح، والدكتوره ملاك الغامدي، والدكتورة زبيدة القحطاني، وهناء الأسمري، والدكتورة بشائر القحطاني.