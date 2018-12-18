أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز أن القفزة النوعية التي شهدتها ميزانية المملكة لهذا العام 1440-1441هـ تؤكد نجاحات جهود الدولة في إطار رؤية المملكة 2030.وقال في تصريح صحفي بمناسبة الإعلان عن الميزانية العامة للدولة:«نحمد الله على ماتعيشه المملكة العربية السعودية في ظل هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من أمن واستقرار وازدهار في المجالات كافة وذلك بفضل الله ثم بفضل ما تحقق من نجاحات لجهود الدولة في إطار رؤية المملكة 2030 والتي تؤكدها القفزة النوعية للميزانية لهذا العام 1440-1441هـ الموافق 2019م وعلى نحو غير مسبوق في تاريخ المملكة وما تحمله هذه الميزانية من بشائر خير ونماء وتطور لهذه البلاد المباركة وسعادة واستقرار لأبنائها الذين هم على الدوام في مقدمة اهتمامات القيادة الرشيدة».وأضاف سمو وزير الداخلية «ونؤمل بحول الله وقدرته أن تسهم ميزانية الدولة لهذا العام في تعزيز قدرات المملكة الدفاعية والأمنية وتنفيذ العديد من الخطط والبرامج التنموية والمشروعات الطموحة وفق ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة».وسأل الله تعالى أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان وأن يحقق له ولأبنائه مزيد التطور والاستقرار في ظل قيادة ورعاية خادم الحرمين الشريفين ولي العهد وأن يوفقنا جميعاً لشكر هذه النعم العظيمة والمحافظة عليها.