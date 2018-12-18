كرم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز , بمكتبه بقصر أجا اليوم (الاثنين) من موظفي إمارة المنطقة بعد أن تبرع أحدها للآخر بكليته.وأشاد أمير منطقة حائل بما قام به الموظف دخيل بن عقيل السعدي التميمي تجاه شقيقه مدير عام الحقوق العامة بإمارة المنطقة عبدالكريم بن عقيل السعدي التميمي بالتبرع له بكليته ونجاح العملية الجراحية وعودتهما للعمل بصحة ومعنويات مرتفعة، مؤكدا أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على ابن الوطن والمنطقة، وهما أنموذجاً يحتذى به، داعياً الله أن يحفظهما وأن يتم عليهما الصحة والعافية.من جانبه، أعرب مدير عام الحقوق بإمارة منطقة حائل عبدالكريم بن عقيل السعدي التميمي، عن شكره للمولى عز وجل، الذي أتم الشفاء وبارك بالعمل، ثم لأمير منطقة حائل، ونائبه على اهتمامهما ودعمهما لكل المبادرات والأعمال الخيرية والاجتماعية، سائلًا الله أن يحفظ الجميع، وأن يكتب لهم الصحة والعافية والتوفيق.