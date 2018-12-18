تطور أمني كبير

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية «بريتش آير ويز» اليوم (الثلاثاء) أنها ستستأنف رحلاتها إلى باكستان الصيف القادم، في شهادة ثقة كبيرة من شركة طيران أوروبية بعد 10 سنوات على تعليق عملياتها بسبب المخاوف الأمنية.وقال مسؤولون في الشركة إنّ «بريتش آير ويز» التي أوقفت رحلاتها في العام 2008 بعد تفجير دام لفندق ماريوت في إسلام أباد، ستستأنف رحلاتها في يونيو 2019 بتسيير ثلاث رحلات أسبوعية من مطار هيثرو في لندن إلى العاصمة الباكستانية.وكانت الشركة تسيّر ست رحلات أسبوعية لإسلام أباد قبل اعتداء الماريوت الذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا وأدى لسحب بعثات دبلوماسية ووكالات دولية من باكستان بسبب مخاوف أمنية.وقال المفوض البريطاني في باكستان توماس درو في بيان إنّ قرار «بريتش آير ويز» بمثابة «انعكاس للتطورات الهائلة في الوضع الأمني في باكستان».وأفاد مدير مبيعات الشركة العملاقة في آسيا روبرت ويليامز في مؤتمر صحافي في إسلام أباد «نحن فقط نشغل رحلات إلى أي مكان حيث ندرك أنه من الأمان أن نفعل ذلك».وأعلنت الشركة أنّ إعادة تشغيل الخط جزء من مشروع في العام 2019 يتضمن فتح أربع رحلات مباشرة طويلة ستربط لندن ببيتسبورغ وتشارلستون في الولايات المتحدة وأوساكا في اليابان.وستبدأ الثلاثاء مبيعات بطاقات الرحلة البالغ كلفتها 630 دولارا.وقوبل الإعلان بترحيب كبير على تويتر، حيث عبّر الباكستانيون عن سعادتهم للقرار البريطاني، فيما أشاد الجيش الباكستاني في تغريدة بهذا القرار وأعلنت الحكومة على حسابها الرسمي البلاد بأنها «وجهة استثمار جديدة في آسيا».ويعيش أكثر من مليون شخص من أصول باكستانية في بريطانيا، التي تستضيف أكبر جالية باكستانية في أوروبا. والخطوط الجوية الباكستانية هي الشركة الوحيدة التي تسيّر رحلات مباشرة بين البلدين.ومنذ اعتداء الماريوت، بدأ الباكستانيون الاعتماد بشكل كبير على خطوط طيران أخرى مثل الاتحاد والإمارات لكنها تسير رحلات غير مباشرة وتمر عبر الخليج، ما يجعل الرحلات باهظة الثمن ومرهقة.وكانت شركة طيران «كاثاي باسيفيك» إحدى آخر الشركات الدولية الكبرى التي توقف عملياتها في باكستان بعد مقتل العشرات في حصار دام فرضه مقاتلو طالبان على مطار كراتشي في العام 2014.وتخوض باكستان حربا شرسة ضد المتطرفين منذ 15 عاما أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.ومنذ منتصف 2014، بدأ الجيش الباكستاني عملية عسكرية على المجموعات المتطرفة المنتشرة في المنطقة القبلية في شمال غرب البلاد إثر اعتداء تبنته حركة طالبان الباكستانية على مدرسة في بيشاور خلف أكثر من 150 قتيلا معظمهم من التلاميذ. وبعد عامين، أكد الجيش انه تمكن من تطهير المنطقة.وقد تحسن الأمن في المنطقة في السنوات الماضية، رغم أن هجمات أقل حدة لا تزال تنفذ.لكن المحللين حذّروا منذ فترة طويلة من أن باكستان لا تعالج الأسباب الجذرية للتطرف، وأن المتشددين يحتفظون بالقدرة على شن هجمات كبيرة.وتشغل الكثير من الدول الغربية مستشاري سفر في باكستان لتحذير مواطنيها من الاعتداءات المحتملة مثل الخطف او الهجوم بالقنابل، خصوصا في المناطق الحدودية المحاذية لأفغانستان.ويأتي إعلان الشركة البريطانية بعد تعهد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بإعادة إحياء قطاع السياحة المتعثر بالبلاد.