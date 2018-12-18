توج النجم الأرجنتيني لبرشلونة الإسباني ليونيل ميسي بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا للمرة الخامسة في مسيرته (إنجاز قياسي)، بعدما تفوق على المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) والإنجليزي هاري كاين (توتنهام).وسجل ميسي 34 هدفا في 68 مباراة خلال الموسم الماضي، محتفظا بالجائزة التي توج بها أعوام 2010 و2012 و2013 و2017، لينفرد بعدد مرات الفوز الذي كان يتشاركه مع غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل هذا العام من ريال مدريد الإسباني الى يوفنتوس الإيطالي.وكان رونالدو قد نال الجائزة أربعة أعوام (2015 بمفرده، و2008، 2011 و2014 مشاركة مع زميل ميسي الأوروغوياني لويس سواريز).وقال ميسي بعد تسلمه الحذاء الذهبي في برشلونة «في الحقيقة لم تراودني فكرة أن يحصل معي هذا الأمر عندما بدأت اللعب. حلمت بلعب كرة القدم على صعيد احترافي وتحقيق النجاحات، أنا أحب اللعبة، لكني لم أتخيل يوما بأني سأحقق هذا الكم من الجوائز».وتابع في الحفل الذي أقيم بحضور رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو ولاعبون مثل سيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو «أنا أستمتع بالعمل، المجهود، أنا في أفضل فريق في العالم وألعب بجانب أفضل الزملاء في العالم، وبالتالي كل شيء أسهل».وتطرق أفضل لاعب في العالم خمس مرات إلى قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا التي أوقعت برشلونة في مواجهة ليون الفرنسي، قائلا «ليون سيكون خصما معقدا. حتى وإن لم يكونوا من بين أقوى الفرق، فهم خطيرون وأظهروا ذلك ضد مانشستر سيتي (بطل إنجلترا، بفوزهم عليه على ملعبه 2-1) الذي يعتبر أحد أفضل الفرق في العالم».واعتبر أنه «سيكون من الصعب التأهل، لكن الفرصة قائمة بالنسبة لنا. لدينا العديد من اللاعبين الفرنسيين في صفوفنا مثل صامويل أومتيتي (الغائب حاليا بسبب الإصابة)، والبرازيلي مالكوم الذي لعب في فرنسا (مع بوردو)، وبالتالي قد يتمكنوا من مساعدتنا أيضا».