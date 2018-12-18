وقف الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم (الثلاثاء) على مشروع مدينة السيارات في العكيشية جنوب مكة المكرمة والذي يجري تنفيذه حالياً على مساحة تتجاوز 4.5 مليون متر مربع، ويضم ورشا ومعارض وعددا من الخدمات المتنوعة الأخرى.واستمع إلى شرح مفصل عن مناطق مدينة السيارات الأربع، حيث تحتوي المنطقة الأولى (المعارض) على وكالات السيارات وعلى معارض وصالات عرض للسيارات المستعملة والجديدة وحراج السيارات، كما تحتوي على منطقة تجارية للخدمات وشركات تأجير السيارات ومحطات الوقود، وتقع المنطقة على مساحة 522 ألف متر مربع وتشمل 300 معرض و30 معرضاً للتوكيل و65 محلاً تجارياً ومسجدين ومحطتين، فيما تنقسم المنطقة الثانية (الورش) إلى خمس مراحل، أربع منها تحتوي على مراكز الصيانة لوكلاء السيارات وعلى مراكز الصيانة الكبرى والورش، وتحتوي المرحلة الخامسة على منطقة تجارية لمحلات قطع الغيار والخدمات وتقع المنطقة على مساحة 800 ألف متر مربع تتضمن 1800 ورشة و1531 محلاً تجارياً وثلاث محطات و86 مركزاً للصيانة و5 مساجد ومركزاً للدفاع المدني والشرطة ومقراً لإصدار تراخيص البلدية.وتعرف نائب أمير منطقة مكة المكرمة على المنطقة الثالثة بمدينة السيارات (التشليح - المعدات الثقيلة - النقليات - المستودعات) التي تحتوي على محلات قطع غيار المستعمل (التشليح) وبيع المعدات الثقيلة وشركات نقل السيارات إضافة إلى الفحص الدوري ومدرسة تعليم قيادة السيارات والعديد من الخدمات العامة وتقع على مساحة تقدر بـ900 ألف متر مربع تشمل 64 معرضاً للمعدات الثقيلة و82 معرضاً لقطع الغيار المستعملة و80 مستودعاً وكذلك 4 مباني خدمية و3 مساجد ومحطة علاوة على مدرسة تعليم القيادة ومبنى الفحص الدوري، فيما تتكون المنطقة الرابعة (القرية العمالية) الواقعة على مساحة 400 ألف متر مربع من عدة مجمعات سكنية للعمالة مصممة بمعايير حضارية ويحتوي كل مجمع على عدة عمائر سكنية ومنطقة ترفيهية ومطعم ومصلى وروعي في تصميم القرية كافة جوانب الأمن والسلامة لضمان بيئة عيش أمنة وسليمة، كما تتضمن القرية على كافة الخدمات المتعلقة بها من مستوصف ومطاعم وغيرها وتحتوي على 56 مبنى سكنيا وأكثر من 210 آلاف ساكن و7 مبانٍ خدمية.