استقبل لدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، اليوم (الثلاثاء) وفداً برلمانياً من الجمهورية الفرنسية يضم كلاً من السيد كلود غواسغين النائب عن مدينة باريس، والسيد برونو جونكور النائب عن منطقة كوت دارمو، والسيد فرانسوا كزافيي كارابييلي المدير في البرلمان الفرنسي، وذلك بمناسبة زيارة الوفد للمملكة العربية السعودية.وقد رحب الأمين العام بالوفد البرلماني الفرنسي، مؤكداً متانة علاقات الصداقة والتعاون الخليجية الفرنسية، وأهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين بما يخدم مصالحهما المشتركة.وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية الفرنسية، والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها في كافة المجالات، كما تم بحث آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء السفير فرانسوا غويات سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة، والسيد باتريك دوريل نائب السفير الفرنسي.