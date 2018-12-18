أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) اليوم (الثلاثاء)، تشغيل محطة التحويل الثانية بالمدينة الصناعية الثالثة بجدة بتكلفة بلغت 97.7 مليون ريال، وتعمل بجهد 13.8/110 كيلو فولت، وبقدرة 134 ميغا فولت أمبير.وأفاد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي والمتحدث باسم «مدن» بندر الطعيمي، أن إنشاء المحطة يهدف إلى تعزيز القدرة الكهربائية بالمدينة الصناعية وخدمة المستثمرين في منطقة مواد البناء في المدينة الصناعية، مشيراً إلى أن المحطة هي الثانية التي يتم إنشاءها في المدينة الصناعية الثالثة بجدة، نظراً للطلب العالي على الطاقة الكهربائية من قبل المستثمرين والصناعيين.وبين الطعيمي أن المدينة تشهد منذ إنشائها في العام 2012 إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين الصناعيين لحداثة تصميمها ومثالية موقعها بقربها من مدينة جدة، كما أنها ترتبط مع المدينة الصناعية الثانية بجدة بجسر يربط المدينتين، لافتاً إلى أن المدينة أُنشأت على مساحة 80 مليون متر مربع طُوِّر منها حتى الآن 24 مليون متر مربع، تتضمَّن خدمات أساسية مهمة تساهم في دعم وتمكين الصناعة تشمل شبكات الطرق وخدمات الكهرباء والاتصالات، وتضم 522 مصنعاً ما بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.وكشف المتحدث الرسمي في «مدن»، أن الصناعات القائمة والمستهدفة بالمدينة الصناعية تشمل المركبات والمقطورات، والمعدات والمكائن، والحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، والمنتجات النفطية المكررة، والمواد الكيميائية ومنتجاتها، وصناعات طبية، وصناعات معدنية، وصناعة الكهرباء والأجهزة الكهربائية، وصناعة المعادن اللافلزية ومواد البناء، وصناعات تحويلية أخرى.يذكر أن مدن منذ تأسيسها في العام 2001، تضطلع بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، وهي تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 196.2 مليون متر مربع حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3803 مصنعاً منتِجاً و6271 عقداً صناعياً وخدمياً ولوجستياً، ويعمل فيها أكثر من 500 ألف موظف.