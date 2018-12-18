تسلّم الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة التقرير السنوي لأعمال الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المنطقة.



واستمع الأمير عبدالله بن بندر لدى استقباله في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد الحجيلي، إلى موجز عن محتوى التقرير والمُتضمّن إحصاءات عن الزيارات الميدانية التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة، إضافةً إلى توصيف مفصل عن الوضع البيئي في محافظات المنطقة.



كما اطلع على مؤشرات الطقس والتقارير الخاصة بها والظواهر الجوية بالمنطقة، كذلك آلية عمل الإنذار المبكرة.