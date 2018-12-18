وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الاثنين)، 13 طناً من السلال الغذائية و600 بساط في مديريات حيران، حرض، وميدي بمحافظة حجة، استفاد منها 2850 أسرة متضررة ونازحة.كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 28 طناً و120 كيلوغراما من السلال الغذائية للنازحين من الحديدة إلى مديريتي قعطبة وسناح بمحافظة الضالع، استفاد من التوزيع 2280 نازحاً.ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني, التي بلغت حتى الآن 301 مشروع.