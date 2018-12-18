أشاد مدير مكتب التعليم بمحافظة الوجه محمود بن محمد الفراج، أثناء تفقده لسير الاختبارات بمدرسة الوجه الثانوية، بما قامت به إدارة المدرسة من تكوين لجنة خاصة بالاختبارات لطالب مصاب في يده.



وفي حديثه لـ«عكاظ» قال الفراج: سعدت هذا اليوم بزيارة ثانوية الوجه وزيارة اللجنة الخاصة بالطالب المصاب بكسر في يده، وسرني ما شاهدته في هذه اللجنة من حرص المكلفين بالكتابة عن الطالب، بتدوينهم لإجاباته على ورقة الإجابة نيابةً عنه حسب الإجراءات والتعليمات، كما أشكر قائد المدرسة عوده بن محمد رفادة على تهيئته لهذه اللجنة في مثل هذه الحالات، كما أشكر كافة منسوبي المدرسة على هذا التميز.



وكانت إدارة المدرسة ومنذ بدء اختبارات الفصل الأول لهذا العام 1440/1439، قد كلفت المساعد الإداري أو أحد منسوبي المدرسة، شريطة ألا يكون معلم لمادة الاختبار، بالكتابة عن طالب مصاب بكسر بيده مما يمنعه من استخدامها في الكتابة.