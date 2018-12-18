رفع وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بمناسبة صدور الأمر الملكي باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام مالي واحد إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.وحول ذلك قال وزير الخدمة المدنية: «يسعدني ويشرّفني أن أرفع لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد امتنان وشكر وتقدير موظفي القطاع الحكومي على صدور هذا الأمر الملكي الكريم، الذي يمثل اهتماماً واقعياً بأحوال موظفي القطاع العام، ولفتة أبوية حانية من قيادة حكيمة، وهذا ما عهدناه دوماً من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد».وختم الوزير تصريحه سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يمدهما بعونه وتوفيقه وأن يجعلهما ذخراً للوطن والمواطنين.