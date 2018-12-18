بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لرئيسة جمهورية إثيوبيا الديموقراطية الاتحادية الرئيسة سهلى ورق زودي، في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية أثيوبيا جرما ولدي جيورجس.وقال خادم الحرمين: «علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس الأسبق لجمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية جرما ولدي جيورجس، ونبعث باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الديموقراطية الاتحادية الصديق بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين ألاّ تروا أي سوء».كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لرئيسة جمهورية إثيوبيا الديموقراطية الاتحادية الرئيسة سهلى ورق زودي، في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية إثيوبيا جرما ولدي جيورجس.وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس الأسبق لجمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية جرما ولدي جيورجس، وأتقدم لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الديموقراطية الاتحادية الصديق بأحر التعازي وأصدق المواساة».