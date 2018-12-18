قدم وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور الأمر الكريم باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الأمر يؤكد حرص القيادة واهتمامها بتلمس حاجات المواطنين وتوفير سبل العيش والحياة الكريمة لهم.جاء ذلك في تغريدة عبر حساب وزير العمل والتنمية الاجتماعي أحمد الراجحي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها: «أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -يحفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمستفيدي الضمان الاجتماعي. ويأتي هذا انطلاقا من حرص القيادة واهتمامها بتلمس حاجات المواطنين، وتوفير سبل العيش والحياة الكريمة لهم».