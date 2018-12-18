استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه بمكة المكرمة أمس (الاثنين) رئيس منظمة الحج والزيارة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي رضا رشيدان، والوفد المرافق له، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من المسؤولين بالوزارة وممثلي الجهات ذات العلاقة بشؤون الحج.ورحب وزير الحج برئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية والوفد المرافق، مؤكداً أن المملكة تبدأ استعدادها مبكراً لموسم الحج، باستقبال الجهات المعنية بشؤون الحجاج في الدول الإسلامية لمناقشة ترتيبات استضافة حجاج هذه الدول، مشيراً إلى ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمتابعة حثيثة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، للوقوف على راحة الحجاج وتسخير كافة الإمكانات المتاحة، والتي أثمرت ولله الحمد عن تحقيق نسب رضا عالية لدى الحجيج، بمن فيهم حجاج الجمهورية الإيرانية، حيث تحرص المملكة أن يؤدي الجميع مناسكهم بيسر وطمأنينة.من جهته، عبر رئيس منظمة الحج والزيارة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي رضا رشيدان عن شكره للمملكة العربية السعودية، توجيه الدعوة له ولأعضاء الوفد المرافق من منظمة الحج بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى حفاوة الاستقبال والترحيب، كما أعرب عن شكره لوزير الحج والعمرة على الجهود التي تبذل من أجل تعزيز سبل التواصل بين البلدين فيما يتعلق بشؤون الحجاج الإيرانيين.