نجح فريق طبي بمستشفى أملج العام من إنقاذ حياة مواطنه في العقد الثاني من العمر، بعد إجراء عملية قيصرية خطيرة، وأوضحت صحة تبوك أن المواطنة حضرت إلى المستشفى وهي بحملها الأول بالشهر الثامن، حيث كانت بحالة مخاض ومريضة قلب، وقد أجريت لها سابقا ثلاث عمليات قلب مفتوح، وعلى الفور تم إدخالها غرفة العمليات لإنقاذ حياة الأم وتم إجراء عملية قيصرية تكللت بالنجاح، واستغرقت العملية نحو ساعة، حيث تتمتع المولود والأم بصحة جيدة ولله الحمد.



وأشرف على الحالة فريق طبي مكون من الدكتور كمال عطية استشاري نساء وولادة، والدكتور محمد عطية اخصائي قلب والدكتورة صلوحه ناصر ثلاب طبيبة مقيمة، والدكتور محمد عبد الحميد أخصائي نساء وولادة.



وقدم مدير مستشفى أملج العام أحمد محمد سلمي الرفاعي شكره وتقديره للفريق الطبي المشرف على الحالة.