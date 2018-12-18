بدأت الهيئة العامة للغذاء والدواء استعداداتها لموسم الحج القادم، وذلك بعقد ورشة عمل بعنوان «البرامج التطويرية لمشاركة الهيئة في موسم الحج 1440»، ناقشت خلالها تطوير أعمال التفتيش، وتقييم مخرجات المهمات الجديدة التي أضافتها الهيئة خلال موسم حج العام الماضي، وإيجاد حلول لمعالجة السلبيات والتحديات بهدف أداء المهمات في الحج، لضمان سلامة الغذاء ومأمونية الدواء وكفاءة الأجهزة والمنتجات الطبية.وركّزت ورشة العمل على خطة عمل لاعتمادها في موسم حج 1440 بهدف تطوير البرامج التوعوية والإعلامية الموجهة للحجاج ومقدمي خدمات الإعاشة وتدريب العاملين في هذه المنشآت ودعم عمليات التفتيش بدءاً من منافذ دخول الحجاج الجوية والبرية والبحرية، إضافة إلى التفتيش على المنشآت الغذائية التي تقدم وجبات للحجاج في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وتعزيز وجود مفتشي الهيئة في النقاط الأمنية لمداخل مكة المكرمة، والتفتيش على الخدمات الغذائية في فنادق المدينة المنورة ومكة المكرمة.وتعمل الهيئة العامة للغذاء والدواء جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية انطلاقاً من مسؤولياتها لضمان سلامة الغذاء ومأمونية وفعالية الدواء وسلامة وكفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية.