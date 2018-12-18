قالت وزارة الصحة أن «مركز 937» تلقى خلال الأسبوع الماضي 7753 بلاغاً فيما تعامل مع 158 طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر.وأضافت أن المركز قدمَ (40383) استشارة طبية خلال نفس الفترة، فيما وبلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز (123684) مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات (25182) استفساراً، وبلغ عدد حجز مواعيد لدى المراكز الصحية (32067) موعداً.ويُقدم «مركز 937» مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والإستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى في ما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به «الصحة»، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.ويُعد مركز خدمة 937 أحد أهم المبادرات في «الصحة»، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.