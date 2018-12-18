نفذت أمانة الطائف ممثلة في بلدية الهدا الفرعية حملة مسائية مكثفة لإزالة البسطات العشوائية وبسطات بيع شاي الجمر المخالفة ضمن نطاق خدمات الفرع، حيث أزال مراقبو البلدية أكثر من 15 بسطة وبسطة لبيع شاي الجمر، وذلك لمخالفتها للأنظمة والتعليمات وافتقارها للاشتراطات الصحية وتشويهها للمظهر العام.



وأضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن الحملة شملت كافة المحاور السياحية بالهدا ضمن برنامج الوكالة لمكافحة الظواهر السلبية ومعالجة التشوه البصري وتطبيق الاشتراطات الصحية على الأنشطة الغذائية ضمن حملة غذاؤكم أمانة، كما أشارت إلى أن البسطات العشوائية وبسطات شاي الجمر تقوم على إعداد الشاي من مواد مجهولة المصدر، ما يستدعي إغلاق البسطات وإزالتها، حفاظاً على صحة المستهلك، مشيراً إلى أن الطائف مدينة سياحية عليها إقبال كثيف من الزوار، وتشكل هذه التجاوزات أخطاراً على صحة الأهالي والسياح، ولا تسمح الأمانة بمثل هذه الظواهر السلبية المسيئة.