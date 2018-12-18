أنهت جمعية البر الخيرية بالجوف أمس (الاثنين) صرف الدفعة الثالثة من دفعات برنامج مساعدة الشباب على الزواج لـ15 شاباً بواقع خمسة آلاف ريال لكل شاب وذلك ضمن مبادرة الجمعية لتخفيف الأعباء المالية وتيسير الزواج على الشباب.



وقال المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الخالدي: «إن الجمعية وبالتعاون مع جمعية تواد للتنمية الأسرية تحرص على تقديم المساعدة لكل ما من شأنه أن يسهم في تنشئة الأسرة ويحافظ على استقرارها لذا فقد تم إلحاقهم بالبرنامج التدريبي والتأهيلي للزواج والذي أقيم في جمعية تواد للتنمية الأسرية».



وقدم الخالدي جزيل شكره وتقديره للإخوة في جمعية تواد للتنمية الأسرية على تعاونهم مع الجمعية وتقديم الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج، سائلاً المولى عز وجل لهم الأجر والمثوبة.



يذكر أن الجمعية بدأت في تنفيذ برنامج مساعدة الشباب على الزواج منذ بداية العام 1439 وذلك بدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيث بلغ إجمالي المبالغ التي صرفت لهذا المشروع (345.000) ريال تم تقديمها لـ(69) شاباً من شباب المنطقة.