أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في منطقة القصيم بحق محيا بن معاود بن مريشد المظيبري الرشيدي (سعودي الجنسية) لإقدامه على قتل سعود بن عتيق بن عيد الرقاص الرشيدي (سعودي الجنسية)، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش عدة طلقات أدت لوفاته بسبب خلاف بينهما.ووفقا لبيان وزارة الداخلية، فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل استيفائه إلى بلوغ ورشد القاصرتين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرتين ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من قاتل مورثهما وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم بمحافظة النبهانية في منطقة القصيم.