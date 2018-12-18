أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في جانية إثيوبية بالدمام بعد إقدامها على قتل مواطنة بعدة طعنات في جسدها.ووفقاً لبيان وزارة الداخلية أقدمت ميليون ابيسا نادو -إثيوبية الجنسية- على قتل المواطنة غلباء بنت عبدالله بن هيف البيشي، وذلك بطعنها عدة طعنات في جسدها بأداة حادة ما أدى إلى وفاتها.وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية المذكورة وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نسب إليها والحكم عليها بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورةوتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانية اليوم بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية.