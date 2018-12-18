برهنت مجموعة تأجير، الوكيل الحصري لسيارات MG في المملكة العربية السعودية، عن تفوّقها في قطاع السيارات العائلية وسيارات الدفع الرباعي، بعد التألق الواضح لطراز MG 6 الجديد كلياً في معرض جـدّة الدولي للسيارات بنسخته الأربعين، الذي أقيم في مركز جدة للمعارض، من 16 و20 ديسمبر 2018.

كعادتها تألقت منصةMG من خلال عرضها مجموعة مذهلة من طرازات الدفع الرباعي العائلية والسيارات السيدان، تصدّرتها السيارة السيدان العصرية MG 6 الجديدة بالكامل، التي تم اطلاقها للمرة الأولى في المملكة، خلال في العاصمة السعودية الرياض بالتزامن مع إفتتاح معرضMG الجديد. حيث ضمت المنصة تشكيلة رائعة من أحدث سيارات MG، من بينها طراز MG RX5 الرياضي المتعدد الإستخدامات، وطرازMG GS الرياضي المتطور والذي ينافس بقوة في فئته، وطراز MG ZS السيارة المدمجة المتعددة الأوجه.

بهذه المناسبة، تحدث المهندس حزم جمجوم مدير العمليات بمجموعة تأجير: "برهنا من خلال معرض جدّة الدولي للسيارات، تفوق مجموعة تأجير وعلامة MG في قطاع السيارات العائلية والدفع الرباعي في المملكة، اتّضح ذلك جلياً من خلال عرض مجموعة من طرازات قديرة على منصَّتنا، وإرتفاع الطلب على كافة الطرازات، أبرزها MG 6 الجديد بالكامل، الذي يمثّل الطراز الأحدث الذي ينضم إلى مجموعة MG المميّزة من المركبات العائلية المتطوّرة، ويمثّل التوجّه الإيجابي الجديد الذي تتخذه هذه العلامة الشهيرة في سوق السيارات في المملكة".

من جهته، ثمن السيد توم لي، المدير التنفيذي لشركة SAIC موتورز الشرق الأوسط، جهود مجموعة تأجير التي ُبذلت في تألق سيارات MG في المعرض، وهو ما ظهر جلياً من خلال الإقبال الكبير من الزوار على منصة العرض. وأضاف قائلا: " نحن مقبلين على عصر جديد لعلامة MG في المنطقة بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص، وهذا بلا شك سيكون له الأثر الكبير على نمو الإقتصاد وإنتعاش قطاع السيارات والخدمات المساندة له".