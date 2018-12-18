قال رئيس نادي القادسية مساعد الزامل إن فريقه قدم مباراة جميلة و ممتعة أمام فريق أحد، توجها بالفوز بنتيجة كبيرة قوامها ثلاثة أهداف مقابل هدف، مواصلا تقديم النتائج المميزة في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين



وأضاف الزامل: "نشكر كل من ساهم بهذا الفوز من إدارة وأعضاء شرف وجماهير والذي جاء ثمرة جهد متواصل، كما أقدم شكري الخاص للجهازين الفني والإداري وللاعبي فريق القادسية الذين اثبتوا أنهم رجال مواقف، وقاموا بعمل كل ما لديهم من أجل شعار القادسية، أمامنا تحدي قوي في المباراة القادمة أمام التعاون ويجب أن ننسى مباراة أحد ونفكر في الجولة المقبلة التي لا تقل صعوبة على مباراة أحد"



وأهدى الزامل الفوز والثلاث نقاط لوالده عضو شرف نادي القادسية زامل بن عبدالله الزامل، الذي تواجد في مباراة أح.