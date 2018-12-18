برعاية وحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي

احتفل مركز إرادة المتخصص للرعاية النهارية بالتعاون مع مركز مهارات التفوق للرعاية النهارية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ونظم المركزين فقرات عديدة مميزة للحفل منها فقرة السعودية حياة و فقرة «احنا نقدر» قدمها طلاب وطالبات ذوي الاعاقة، وجاء الاحتفال لتعزيز شعار اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة للعام ٢٠١٨ بشعار التمكين للأشخاص ذوي الاعاقة وضمان الشمول والمساواة.

وصاحب الاحتفال معرض لعدة جهات وشركات ومراكز مهتمة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.