كثفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران، جولاتها الرقابية على المنشآت السياحية استعداداً لإجازة منتصف العام الدراسي لعام 1440هـ، وذلك للتأكد من تطبيق اللوائح والأنظمة واشتراطات الهيئة، وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء ومناسبة الأسعار.وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح محمد آل مريح، بأن الجولات الرقابية شملت الفنادق والشقق المفروشة ووكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية، وذلك للتأكد من تطبيق اللوائح والأنظمة التي تنظِّم العمل في القطاع السياحي، مشدداً على أهمية وضع قائمة بالأسعار في مكان بارز في مداخل الفنادق والشقق المفروشة، ليتمكن النزيل من الاطلاع عليها للحد من التلاعب بالأسعار والحفاظ على مستوى النظافة والخدمة التي تقدَّم للنزيل.وأشار آل مريح إلى وجود أكثر من 190 فندقاً ووحدة سكنية فاخرة في المنطقة، إضافةً إلى توافر الخدمات ووسائل النقل الحديثة كافة، مؤكداً حرص الهيئة على تحقيق معادلة الجودة في الخدمة مقابل السعر المدفوع، لتمكين زوار منطقة نجران من الاطلاع على المقومات السياحية التي تزخر بها المنطقة خلال الإجازات والعطل الرسمية.