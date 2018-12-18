نظمت جمعية التنمية الأسرية بصوير «أمس» أمسية ثقافية بعنوان اللغة العربية و الشباب، نفذها وكيل عميد عمادة شؤون الطلاب بجامعة الجوف الدكتور أحمد السفياني، بحضور عددٍ من المثقفين و المختصين و المهتمين في هذا الجانب، و ذلك في قاعة الجمعية بصوير.

وأوضح الدكتور السفياني تاريخ إقرار و اعتماد إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية و لغات العمل في الأمم المتحدة، و جهود المملكة العربية السعودية لمبذولة في هذا الشأن.

وتحدث السفياني عن أهمية اللغة العربية، من حيث أنها من أقدم اللغات السامية و أكثرها متحدثين، مشيرا إلى أنها من أكثر اللغات انتشارًا في العالم، و من بين اللغات الأربع الأكثر استخدامًا في الإنترنت، وكذلك الأكثر انتشارًا ونموًا.

و ناقش السفياني مع الحضور أهمية اللغة العربية بالنسبة للمسلمين وعلاقتها بالقرآن الكريم، مؤكدًا أن الله تعهد بحفظ القرآن الكريم و هو ما يعني حفظ اللغة العربية، و طال في الوقت ذاته المحافظة على هذه اللغة و تنشئة الأطفال عليها، من خلال تعليمهم القرآن الكريم و حثّهم على القراءة والاطلاع و توجيه التقنية الحديث في التعليم.

و ختم الدكتور السفياني الأمسية بمناقشة عددٍ من المشاكل التي تواجه اللغة العربية و أسبابها و طرح عددٍ من الحلول المناسبة لحل هذه المشاكل، ثم أجاب على تساؤلات و استفسارات الحضور و مداخلاتهم بهذا الشأن.

و في ختام اللقاء قدم رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بصوير عطالله الرويلي شكره و تقديره للدكتور السفياني على إجابته للدعوة و تقديمه مبادرة من خلال إقامة لقاء تدريبي في وقتٍ لاحق، و الشكر موصول للحضور على تفاعلهم و حضورهم و تعاونهم مع برامج الجمعية، مؤكدًا في الوقت ذاته سعي الجمعية في تقديم المزيد من البرامج و المناشط المختصة لكل أفراد الأسرة.