وقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عقداً مع رئيس مجلس إدارة شركة صلة الرياضية الدكتور راكان الحارثي، لتنظيم وتشغيل دوري المدارس لكرة القدم على مستوى مناطق المملكة لمدة خمس سنوات، للفئات العمرية من 12 إلى 18 سنة.ويشارك في المنافسات أكثر من 500 ألف طالب من مختلف مناطق المملكة، على أن تجرى منافساته خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2019. وينقسم دوري المدارس إلى فئتين وهما: البطولة العامة وبطولة النخبة، وستشهد البطولة العامة مشاركة 4000 فريق لكل فئة عمرية موزعة على 1000 مجموعة، يتنافسون فيما مجموعه 6000 مباراة، بحيث يتوج بطل واحد لكل فئة عمرية عن كل منطقة.أما بطولة النخبة فخصصت للفئتين العمريتين (أقل من 15سنه وكذلك أقل من 18 سنة) بمجموع 1000 فريق لكل فئة عمرية موزعين على 250 مجموعة، ويتنافسون في 1500 مباراة عن كل فئة عمرية حتى الوصول إلى بطل المنطقة، بحيث يتواجهون في دور الـ 16.وبهذه المناسبة أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عن سعادته بهذه الخطوة وما تضمنته من أهداف ستسهم في صناعة جيل رياضي متميز قادر على صقل مواهبه وتمثيل وطنه بصورة تتناسب مع مكانة المملكة.وقال:"إن توقيع هذه الاتفاقيات الخاصة بدوري المدارس وابتعاث 40 لاعباً وبدء خطوات التنفيذ لأكاديمية نادي الرياض في ستة ألعاب لم تكن لتتحقق لولا دعم وتوجيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وهو الدعم الذي مكننا من تحقيق هذه القفزة الهائلة التي ننتظر منها نتائج مثمرة في المستقبل، كونها تمنح فرصاً واسعة لصقل المواهب ورعاية الموهوبين وتطوير قدراتهم وإمكاناتهم، متمنياً التوفيق للجميع لتحقيق الأهداف المرجوة.