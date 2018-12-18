تقام اليوم (الثلاثاء) أربع مباريات مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز لكرة السلة.

ويلتقي النهضة مع ضيفه النصر على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام في تمام الرابعة عصراً ويقود للقاء عبدالرحمن البلهيشي وعبدالله ادماوي وطارق الاحمري.

ويلعب الوحدة مع ضيفه الاتحاد على صالة الهيئة العامة للرياضة بمكة المكرمة في تمام الرابعة عصراً ويقود للقاء محمد المرزوق وعادل سليس وحسين حبيب.

ويقام ديربي المدينة المنورة بين الأنصار وأحد في السادسة مساءً على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية ويقود للقاء حاتم الحربي وهاشم قاسم وخالد الشنقيطي.

وتختتم الجولة بلقاء الهلال مع ضيفه الفتح على صالة نادي الهلال الساعة 6:45 مساءً ويقود للقاء احمد الصالح وسعد الحربي وأحمد الخميس.

وكان الأهلي قد تغلب على ضيفه السلام بنتيجة 74-84 يوم السبت الماضي