استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي، العلاقات الأخوية بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي بين مجلس الشورى ومجلس النواب العراقي.جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس (الإثنين)، لرئيس مجلس النواب العراقي، يرافقه عدد من أعضاء المجلس.حضر الاستقبال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.كما حضره من الجانب العراقي، أعضاء مجلس النواب هشام عبدالملك، ونهلة جبار، ونايف مكيف، وشيروان ميرزا، وحسين ماجد، وعلي يوسف، وفالح ساري، وزياد الجنابي، إضافة إلى سفير العراق لدى المملكة الدكتور قحطان الجنابي.من جهة ثانية، استقبل خادم الحرمين الشريفين في قصر اليمامة بالرياض أمس، الأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء والوزراء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرفوا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين. حضر الاستقبال، الأمراء: مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بن عبدالعزيز، سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، تركي الفيصل بن عبدالعزيز، سعود بن سعد بن عبدالعزيز، خالد بن سعد بن عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين خالد بن بندر بن عبدالعزيز، متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين فهد بن بدر بن عبدالعزيز، نواف بن محمد بن عبدالله، تركي بن فهد بن جلوي، فيصل بن سعود بن محمد، الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور تركي بن سعود بن محمد، نهار بن سعود بن عبدالعزيز، خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، المستشار في الديوان الملكي بندر بن سعود بن محمد، الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، المستشار في الديوان الملكي بندر بن خالد الفيصل، عبدالرحمن بن متعب بن ثنيان، فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي، سعود بن عبدالله بن سعود، سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، مشعل بن متعب بن ثنيان، سعود بن نواف بن سعود بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، طلال بن بندر بن ثنيان، ماجد بن ثامر بن ثنيان، المستشار في الديوان الملكي عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، فيصل بن تركي بن سعد، خالد بن طلال بن بدر بن سعود، سعود بن هذلول بن عبدالعزيز، عبدالرحمن بن نايف بن فيصل، فهد بن بندر بن ثنيان، وعبدالرحمن بن محمد بن متعب.