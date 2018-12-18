أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النيجر، والشعبين الشقيقين، مؤكدا سعي الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها خادم الحرمين الشريفين لرئيس جمهورية النيجر إيسوفو محمدو، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس إيسوفو محمدو، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.