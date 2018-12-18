ثمنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا المساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية دعما للاجئين الفلسطينيين. وعدت الوكالة الأممية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، المملكة العربية السعودية من المانحين الملتزمين للأونروا. ولفت البيان إلى أن المملكة تبرعت قبل مدة قصيرة بأكثر من 735 مليون دولار للوكالة. وختمت الأونروا بيانها بالإشارة إلى أنها واجهت في عام 2018، أكبر عجز في موازنتها منذ تأسيسها. وأكدت أن الدعم المقدم من الشركاء المانحين مثل المملكة العربية السعودية مكّن الوكالة من تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط.