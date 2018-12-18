ليس فقط أن الادعاءات الباطلة والاتهامات الكاذبة الصادرة عن مجلس الشيوخ الأمريكي بحق المملكة لا تعكس موقف إدارة الرئيس دونالد ترمب، ولكنها تكشف بوضوح أن المجلس تجاوز دوره وخرج على طبيعته كغرفة برلمانية، وتقمص دورا لا يليق به. إن تعامل البرلمانيين بطريقة الناشطين لا يصب أبدا في مصلحة الولايات المتحدة ولا في مصلحة علاقاتها مع دولة كبيرة بحجم السعودية.وإذا كان المبدأ القانوني الدولي يمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، فإن تدخل «الشيوخ» السافر -بحسب وصف المصدر المسؤول في وزارة الخارجية- في شأن سعودي داخلي يعكس توجها خطيرا ليس معهودا ولا معمولا به في علاقات الدول.وهكذا فإن سياسة «خلط الأوراق» تشي بفهم خاطئ ومغلوط للمواقف السعودية التي تحرص دائما على أن تكون سياساتها تحت مظلة الشرعية الدولية، ليس في مسألة اليمن فحسب بل في كل ممارساتها، وهو ما تشهد به المنظمات الدولية والإقليمية.ومن هنا، فإننا نحيل هؤلاء وغيرهم إلى ما سبق أن أعلنه الرئيس ترمب ووزيرا الخارجية والدفاع من أن السعودية تلعب دورا إستراتيجيا في مكافحة الإرهاب والتصدي للدور الإيراني في المنطقة.والأكيد أن العلاقات السعودية ــ الأمريكية ستبقى قوية وعصية على الاختراق، وأن الأموال القذرة التي تستخدم لمحاولة تشويه هذه العلاقات الإستراتيجية عبر جماعات الضغط لن تنجح أبدا في تحقيق ما تصبو إليه، بعد أن وضعت «لاءات» البيان السعودي النقاط على الحروف، وألجمت المتربصين والحاقدين.