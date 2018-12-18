طالبت عضو مجلس الشورى نورة الشعبان بإيجاد أماكن ومسارات مخصصة للمرأة لتمارس فيها الأنشطة الرياضية، بالتعاون مع أمانات المناطق.ودعا عضو المجلس الدكتور سامي زيدان، خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 38/1439، بالنظر في إمكانية التعاون بين الهيئة ووزارة التعليم لإجراء منافسات رياضية في الجامعات.وطالب خليفة الدوسري، الهيئة بمزيد من الاهتمام بالرياضات المائية والشاطئية. فيما دعا الدكتور ناصر الموسى إلى أهمية تقديم مزيد من الدعم للرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة. واقترح الدكتور سلطان آل فارح مزيدا من الدعم للرياضيين المعتزلين، وإقامة مباراة السوبر في المدن السياحية السعودية بالتناوب.وأكد الدكتور عبدالله العتيبي أهمية إيجاد برامج حماية للاعبين من الإصابات الرياضية تطبق بشكل دوري وإلزامي. فيما تساءل الدكتور محمد القحطاني عن أسباب بقاء بعض الوظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للرياضة.وأشاد عدد من الأعضاء بتنظيم الفعالية الرياضية «الفورمولا إي»، التي استضافتها السعودية أخيرا.