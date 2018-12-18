اتفقت مؤسسة البريد السعودي مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية (سار) على تشغيل خدمات نقل الأمتعة الزائدة لركاب قطار الحرمين السريع بين محطات قطار الحرمين، وذلك بعد شهرين من توقيع العقد النهائي.ووفق الاتفاقية التي تمتد لـ5 سنوات، ووقعت أمس (الإثنين) في محطة «سار» للركاب بالرياض، بحضور وزير النقل رئيس مجلس إدارة «سار» الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي المهندس عبدالله بن عامر السواحة، فإنها ستفسح المجال للمسافرين عبر قطار الحرمين السريع وغير المسافرين بنقل أمتعتهم من مكاتب البريد بمحطات الركاب في مكة المكرمة، وجدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، والمدينة المنورة. أوضح رئيس هيئة النقل العام المشرف العام على «سار» الدكتور رميح بن محمد الرميح، عقب توقيعه الاتفاقية مع رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس محمد بن عبدالرحمن العبدالجبار، أن «البريد» السعودي قدم العرض الأنسب في المنافسة التي تم طرحها لتقديم خدمات نقل الأمتعة بين محطات قطار الحرمين.