يناقش 40 متحدثا محليا ودوليا في أكثر من 40 محاضرة وورشة عمل مستجدات قصور القلب في فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية قصور القلب الذي ينطلق الجمعة بالرياض. وأوضح رئيس الجمعية السعودية لقصور القلب الدكتور وليد الحبيبان أن حالات قصور عضلة القلب في تنامي معدلاتها وزيادة وفيات المصابين به والتي تتجاوز معدل وفيات مرضى السرطان، مؤكداً على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الجهود التطويرية المبذولة عالمياً للتعرف على المسببات وإدارة المرض والتعامل معه بفاعلية.وأضاف أن المؤتمر يشكل جزءاً من تلك الجهود باعتباره منصةً جامعة لتقديم معلومات عن المرض وتصب في خانة التزام الشركات والكيانات الأخرى نحو تحسين نوعية حياة المرضى وابتكار الحلول الطبية الناجحة. وأكد الدكتور وليد أنه ستتم مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بمرض قصور عضلة القلب من خلال أوراق العمل والمحاضرات التي سيشارك بها نخبة من أطباء واستشاريي أمراض القلب بالمملكة وخارجها. وتتنوع المواضيع لتشمل إدارة مرض القصور القلبي، وطرق العناية بالمرض بما يتجاوز المفهوم العلاجي، والوبائيات ودورها في المرض، وعلاقة الهرمون العصبي بالمرض، والتعريف بماهية ونوعية الأجهزة المستخدمة في علاج المرض، وغيرها من المواضيع.كما يشتمل المؤتمر على ورش عمل حيث سيتناول فيه إستراتيجيات الارتقاء بعلاج مرضى القصور القلبي، والمبادرات الخاصة بعلاج المرض، وأضاف الدكتور أن مؤتمر هذه السنة سيتناول مرض ضعف عضلة القلب بأنواعه المختلفة وكيفية تشخيصه بالطرق الحديثة المختلفة والمستجدات في علاج هذا المرض.يشار إلى أن المؤتمر يقام بالتعاون مع جمعيتي أمراض القلب الخلقية وصيدلة القلب الإكلينيكية، ويصيب مرض القصور القلبي نحو نصف مليون شخص في السعودية.