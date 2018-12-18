دعت إدارة تعليم الرياض إداراتها ومكاتبها التعليمية إلى إغلاق أي مواقع إلكترونية خاصة بها، ونقل محتواها وما تتضمنه من ملفات وأدلة ونماذج إلى المواقع المخصصة للإدارات ومكاتب التعليم في بوابة الرياض التعليمية.وأوضح المتحدث باسم تعليم الرياض علي الغامدي بأن تطبيق الإجراء يأتي تأكيدا للدور المناط بإدارة تقنية المعلومات في الإشراف المباشر على بوابة إلكترونية موحدة بما يحقق توحيد الجهود وتنظيم العمل وتفعيل الخدمات الإلكترونية الآمنة، ونظرا لما لوحظ من وجود مواقع تابعة لعدد من الإدارات والمكاتب لا تخضع لمعايير وسياسة أمن المعلومات بوزارة التعليم، ما أدى لتعرض بعضها لعمليات اختراق.وأكد بأن بوابة الرياض التعليمية هي المنصة الإلكترونية الرسمية التي تمثل المواقع الإلكترونية المعتمدة لجميع الإدارات ومكاتب التعليم، مشددا على عدم التواصل مع مزودي خدمات المواقع إلا بعد الرجوع لإدارة تقنية المعلومات، داعيا كل الإدارات والمكاتب التعليمية إلى ترشيح أحد منسوبيها لمنحه صلاحيات إدارة المحتوى الخاص بها، لافتا إلى أنه سيتم إقامة دورة تدريبية للمرشحين على إدارة المحتوى.