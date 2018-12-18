فتحت إدارة التدريب والابتعاث بتعليم منطقة الرياض باب التسجيل في الدورات التدريبية للفصل الدراسي القادم لشاغلات الوظائف التعليمية. وأبلغت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية (بنات) ريم محمد الراشد أنه حرصا من الإدارة على إكساب موظفاتها الخبرات التي تعينهن على تجويد العملية التعليمية فتحت باب التدريب أمس الأول (الأحد). وأضافت أن التسجيل سيكون عبر بوابة الرياض التعليمية الإلكترونية.ونوهت الراشد إلى أن التسجيل يُغلق قبل أسبوع من بداية كل برنامج تدريبي، وأكدت على قائدات المدارس أهمية إطلاع منسوباتهن على الخطة التدريبية وأخذ توقيعاتهن بالعلم وتحفيزهن على الالتحاق بالدورات التدريبية وإلزامهن بالتوجيهات العامة الواردة في الجدول الزمني لبرامج التدريب والابتعاث. من جانبها، أوضحت مديرة إدارة التدريب والابتعاث الدكتورة ابتهال السحيباني أنه يمكن للمعلمة التسجيل في البرامج التدريبية وطباعة إشعار القبول وإنزال الحقيبة إلكترونيّاً عبر البوابة الإلكترونية، ولها أن تقيّم البرنامج بعد حضورها وطباعة الشهادة بعد إتمامها البرنامح عبر حسابها في البوابة.وأضافت السحيباني أن قائدة المدرسة تستطيع عبر حسابها في البوابة متابعة تسجيل معلماتها للبرامج التدريبية والموافقة عليها ويُمكنها الاطلاع على حضور المعلمة للبرنامج التدريبي بعد نهايته.ونوهت إلى أن نسبة غياب ١٥% من مجموع ساعات البرنامج تُحرَمها من الشهادة وفق دليل أحكام تدريب موظفي الخدمة المدنية.