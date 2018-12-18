أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أن باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للسجون برتبة جندي أول (رجال) ورتبة جندي (رجال ونساء)، مفتوح حتى يوم الخميس الموافق 20 ربيع الآخر الجاري، وذلك عبر منصة (أبشر توظيف) www.jobs.sa.واشترطت لالتحاق الرجال، ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد على 30 عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب، وألا يقل طول المتقدم عن (170) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، وأن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية، وأن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول أثناء التقديم، كما اشترطت ألا يكون متزوجاً من غير سعودية، وحاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وبالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة فيجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة.واشترطت للالتحاق برتبة (جندي) للعنصر النسائي، إضافة للاشتراطات العامة للمتقدمين والمتقدمات، ألا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاماً ولا يزيد على 35 عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب، وألا يقل طول المتقدمة عن (164) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة.كما اشترطت ألا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى، واجتياز اختبارات القبول التي تحددها السجون، والموافقة على التدريب حتى ولو خارج المدينة التي تعمل بها.وبينت أن المتقدمة ستخضع لدورة أكاديمية تخصصية في أعمال السجون قبل العمل واجتيازها لتلك الدورة يعد شرطاً أساسياً من شروط القبول والتعيين، مشيرة إلى أنه على المتقدمة الالتزام بالعمل بعد تعيينها بالمدة المقررة نظاماً في أي منطقة أو محافظة بالمملكة مهما كانت الظروف وفقاً لمصلحة العمل.