توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يطرأ اليوم (الثلاثاء) انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، كما توقعت هطول أمطار رعدية على منطقتي جازان وعسير تشمل السواحل منها تمتد إلى مرتفعات الباحة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من وسط وشرق المملكة.وبينت أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة، وفي الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة.وأوضحت أن مكة المكرمة تسجل 30 درجة مئوية، والمدينة المنورة 27، والرياض والدمام 24، والأحساء 22، والطائف 23، وتبوك 17، وجدة 28.