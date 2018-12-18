بقي العالم الإسلامي يشتكي من المتاعب التي اعترت العلاقات البينية لاختلاف المناهج وتطبيقها على أرض الواقع، فليس هناك وحدة واحدة تسير في منظومة معرفية قادرة على التخلص من العوائق التي حجمت الفكر الإسلامي وجعلته في حالة متأرجحة يجذبها الماضي أكثر من المستقبل، فمصادر الاستلهام في القضايا الجوهرية هي أحد المسببات الرئيسة التي وقفت كحاجز في انطلاق العقل الإسلامي، فكلما تخلص من معوق نهضت معوقات تجذب العقل الإسلامي للخلف معطلة كل قدرات الإنتاج والخلق.
وقد يكون أهم المعوقات للعقل الإسلامي أن جعلت الإسلام دينا محليا وليس عالميا فتعطلت فكرة الرؤية الكونية الشمولية، وعندما تحول الفكر من الشمولية في الرؤية إلى خندق من التعريفات الضيقة التي أودت به إلى محاربة المستقبل واعتبار كل جديد جاء من أجل تهشيم الإسلام، فحدث نوع من العزلة عن الأفكار ومحاربة كل جديد، فبقيت الدول الإسلامية دولا مجترة وتابعة لمن يقدم لها العلف، وللأسف الشديد فإن هذه الأمة حاربت بعض المستنيرين وأدخلتهم إلى ساحة غضب الجماهير بتهمة أنهم أعداء للدين.. وهذه الخطوة لم تبدأ الآن بل عبر عقود طويلة، وكلما ظهر عقل حاملا شعلة التنوير تم القضاء عليه بتهمة بائسة تبقي الأمة في حالة حرب مع العقل ومع أبنائها المستنيرين.
والقمة الأخيرة سارت على نفس المنوال كبكائية طويلة لن تخرج العقل الإسلامي من القمم، كما أن التبعية المميتة لم تخلق أيضا حالة التقليد في أدنى مراحل الإنتاج.
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