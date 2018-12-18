بعض الحقيقة
التعليم في كوريا الجنوبية
الثلاثاء / 11 / ربيع الثاني / 1440 هـ
الثلاثاء18 ديسمبر 2018 01:07
التعليم كنظام الأواني المستطرقة لا يمكن تحقيق تقدم في جزء فيما الجزء الآخر على ما هو عليه، وهنا ضع نقطة ومن أول السطر يمكن أن تفصل كما تشاء وتقول إن أول وأهم الأسباب يعود في جذره الاجتماعي قبل التعليمي إلى الفلسفة الكونفوشيوسية التي كانت تنظر إلى التعليم باعتباره مفتاح الخلاص في الحياة، وثمة مقولة روحية تقول إن «هدف التعليم هو استفادة الجنس البشري» وبالتالي قد يتوفر بعض العناصر الهامة كالإنفاق العالي ونوعية المدارس وقد لا تتوفر عناصر أخرى كتأهيل المعلم وجودة المناهج وقد تحرز تقدما في اللغة الأجنبية فيما تتأخر في العلوم والرياضيات وهكذا، لكن ما هو أهم من هذا كله في إدماج فكرة التعليم في صلب أيديولوجية المجتمع ونفوس أفراده.
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