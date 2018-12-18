أكدت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن نظام طهران واصل اعتقال ممثلي عمال الصلب بمدينة الأهواز والمتظاهرين، اليوم (الإثنين)، إذ وصل عدد المعتقلين إلى العشرات، نشر أسماء 31 منهم.وقالت في بيان لها، إن النظام الإيراني نشرعناصر وزارة المخابرات القمعية وعناصرالأمن الداخلي وقوات مكافحة الشغب وعناصر التابعة لقوات الحرس واستخبارات الحرس المكثف في مناطق مختلفة وحساسة من الأهواز حتى لا يتمكن العمال من استمرار تظاهراتهم، لكن العمال استمروا في تظاهراتهم بشعارات مثل «ليطلق سراح العامل المعتقل». وأعلنوا أنهم سيواصلون مظاهراتهم مالم يتم إطلاق سراح المعتقلين وتحقيق مطالباتهم.وأعرب عمال وكادحون من مختلف أنحاء إيران، بما في ذلك نقابة مصلحة عمال نقل الركاب في طهران وضواحيها وسائقي الشاحنات في مختلف أرجاء إيران، عن تضامنهم مع عمال الأهواز ودعوا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين.واعتبرت المقاومة الإيرانية أن الاعتقالات الوحشية والجماعية يومي الأحد والإثنين تشير إلى عجز الفاشية الدينية تجاه إضرابات واحتجاجات العمال، داعية الشباب والطلاب، لاسيما في الأهواز وخوزستان، إلى دعم العمال المضربين في الأهواز والانضمام إليهم، مطالبة الهيئات الدولية بالدفاع عن حقوق الإنسان والعمال والاتحادات والنقابات العمالية في مختلف الدول، واتخاذ إجراء عاجل للإفراج عن العمال المعتقلين.