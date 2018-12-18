أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، إطلاق مشروع تطوير أكاديمية نادي الرياض، وذلك بالتوقيع مع شركة مواسم الرياضية والتي مثلها رئيس مجلس الإدارة ماجد النفيعي .

ويمتد هذا المشروع لموسمين، ويتضمن تطوير ست ألعاب مختلفة، هي: كرة القدم والكرة الطائرة، وكرة السلة والتنس والسباحة وكذلك الألعاب القتالية، تحت إشراف مدربين عالميين ذوي كفاءة عالية.

يأتي ذلك ضمن الخطوات التي تنتهجها الهيئة العامة للرياضة في سبيل بناء قاعدة صلبة للمواهب وصقل إمكانياتهم، والسعي الجاد والمتواصل من أجل نشر ثقافة الألعاب المختلفة، وتوفير كافة الإمكانيات والأجواء المناسبة للمنتسبين للأكاديمية، لتصبح متنفساً لجميع أبناء منطقة الرياض، بما يضمن لهم توفير التدريب الأمثل وبصورة جاذبة وفاعلة.