دشن وزير التجارة و الاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي مساء اليوم المعرض الخيري «دكاكين الشتاء 2018» الذي تنظمه دار التمكين الشرقي لصالح جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان، بحضور رئيسة مجلس إدارة جمعية أطفال مرضى السرطان الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز، وذلك بفندق الفورسيزنز بالرياض.وتجول في أركان المعرض الذي يضم 130 ركناً، واستمع لشرح من القائمين عليه عن ما يتضمنه من معروضات تنوعت بين الحرف والمجوهرات، والملابس، والرسوم، والعمال الخزفية، مبدياً إعجابه بما شاهده من معروضات، وقال: مما يبعث السرور هذا العطاء المتميز للمرأة السعودية الذي يستحق الدعم والتشجيع لاستمرار نجاحه.من جانبها أوضحت الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز أن هذا التجمع الخيري في المعرض يجمع سيدات الأعمال بمجموعة من المبتدئات، مما يسهم في تحقيق الاستفادة من تجارب الآخرين، والبدء من حيث انتهوا لبناء جسور تعاون بين المبتدئن والمتمرسين.وبينت الأميرة عادلة أن العمل التجاري يدعم العمل الإنساني كما في هذا المعرض الذي يقام لدعم جمعية سند لرعاية أطفال مرضى السرطان، مشيرة إلى الجمعية تسعى لإيجاد برامج مستدامة تمكنها من توفير دخل سنوي معروف دائم يوفر للمرضى وذويهم ما يحتاجونة.ويهدف المعرض الذي يستمر حتى يوم الخميس المقبل إلى دعم العمل الخيري عبر رسالة الجمعية لتحقيق دعم الموارد المالية لمساعدتها على تحقيق التزماتها اتجاة الأطفال مرضى السرطان المحتاجين وذويهم، التي تقوم الجمعية برعايتهم والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة لهم.وفي ختام حفل الافتتاح كرم وزير التجارة والاستثمار، المشاركين في المعرض، كما سلمت الأميرة عادلة درعاً تذكارياً للوزير.